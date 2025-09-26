https://ria.ru/20250926/putin-2044493614.html

Путин: российские власти укрепляют политическую систему

Путин: российские власти укрепляют политическую систему - РИА Новости, 26.09.2025

Путин: российские власти укрепляют политическую систему

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские власти укрепляют политическую систему в стране, несмотря ни на какие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы действительно хотим укреплять нашу политическую систему и, несмотря ни на какие сложности, делаем это, в том числе делаем и благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая состоялась накануне ночью."Избирательная система – она живая, это живой организм. Конечно, наверное, в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые хочется обратить и нужно обратить особое внимание. И конечно, это подчёркивает известный в народе принцип, Вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил он.

