Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин
Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2025
Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин
Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:08:00+03:00
2025-09-26T09:08:00+03:00
2025-09-26T09:21:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации. Это основа того, на чём мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике – по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.В ходе встречи обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин
Путин: Россия добивается успехов в военной сфере и экономике