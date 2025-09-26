https://ria.ru/20250926/putin-2044493328.html

Россия добивается успехов по всем направлениям, заявил Путин

Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия добивается успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин."Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации. Это основа того, на чём мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике – по всем направлениям", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.В ходе встречи обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.

