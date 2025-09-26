https://ria.ru/20250926/putin-2044460093.html

Путин и Пашинян обсудили работу Армянской АЭС

2025-09-26T01:18:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили работу Армянской атомной электростанции, а также различные аспекты двусторонних отношений. "Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на международное мероприятие, посвященное развитию атомной отрасли. Это естественно, поскольку все-таки в Армении функционирует и давно атомная электростанция, которая, как вы сами на форуме сказали, обеспечивает 30% электроэнергии в стране, все-таки это такой серьезный показатель - 30%, треть всего электричества выдает атомная электростанция", - приветствовал своего собеседника российский лидер. Путин напомнил, что "Росатом" "работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС". "Поэтому ваше присутствие на форуме, конечно, вполне логично", - заметил он. В целом, по оценке Путина, отношения РФ и Армении "развиваются поступательно, хорошо". "Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34% от внешнего торгового оборота республики. На 11,7 миллиарда долларов, по нашим статданным, торговый оборот Армении с Россией - это рекордные показатели, это 2024 год. Отношения развиваются и по всем другим направлениям", - добавил Путин, отметив, что с армянскими партнерами всегда есть о чем поговорить. Со своей стороны Пашинян поблагодарил за приглашение принять участие в форуме Мировая атомная неделя. "Сегодня мы много нового узнали об атомных технологиях. Спасибо, что поделились. Конечно же, роль атомной энергетики продолжительно растет и уже глобально считается атомная энергетика экологической энергетикой", - заметил Пашинян. Он подчеркнул, что для Армении атомная энергетика очень важна. "Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов и, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией", - рассказал премьер Армении, подчеркнув, что активно идет сотрудничество с "Росатомом". Говоря о двусторонней повестке, Пашинян отметил, что "отношения планомерно развиваются". "Правда, в этом году наметился некоторый спад, и это связано с некоторыми глобальными процессами, но я думаю, что надо релевантно работать над этой темой, чтобы наша взаимная торговля продолжала расти и в тех темпах, которые у нас наметились в 2023-2024 году", - подытожил он.

