Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома"
Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома" - РИА Новости, 26.09.2025
Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома"
Президент России Владимир Путин пошутил, что запуском первой атомной электростанции в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома". РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:17:00+03:00
2025-09-26T13:17:00+03:00
2025-09-26T13:17:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что запуском первой атомной электростанции в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома". Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Накануне вместе с Путиным и другими иностранными гостями он принимал участие в "Глобальном атомном форуме" в Москве. "Как Вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле", - отметил Путин.
2025
Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента для "Газпрома"
