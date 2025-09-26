Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 26.09.2025 (обновлено: 13:29 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/putin--2044532446.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:12:00+03:00
2025-09-26T13:29:00+03:00
в мире
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044550722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1aea105d6e4837f484de1ad462af440.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.Лидеры при встрече обнялись, тепло поприветствовав друг друга.Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко.Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
https://ria.ru/20250902/putin-2039194407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина и Лукашенко
Встреча Путина и Лукашенко
2025-09-26T12:12
true
PT7M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044550722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e20ebc9c815ef1a63206c64a43b3d2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.
Лидеры при встрече обнялись, тепло поприветствовав друг друга.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая, 05:36
Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко.
Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Белоруссии
2 сентября, 19:26
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала