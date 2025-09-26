https://ria.ru/20250926/putin--2044532446.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:12:00+03:00
2025-09-26T12:12:00+03:00
2025-09-26T13:29:00+03:00
в мире
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044550722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1aea105d6e4837f484de1ad462af440.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.Лидеры при встрече обнялись, тепло поприветствовав друг друга.Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко.Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
https://ria.ru/20250902/putin-2039194407.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044550722_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e20ebc9c815ef1a63206c64a43b3d2e9.jpg
Встреча Путина и Лукашенко
Встреча Путина и Лукашенко
2025-09-26T12:12
true
PT7M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Путин и Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров