Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 26.09.2025

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу встретились в Кремле для переговоров, передаёт корреспондент РИА Новости.Лидеры при встрече обнялись, тепло поприветствовав друг друга.Ожидается, что главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. Среди прочих вопросов будет и строительство второй белорусской атомной электростанции, сообщал накануне сам Лукашенко.Белорусский лидер также заявлял, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.

