Путин назвал избирательную систему живым организмом
Путин назвал избирательную систему живым организмом
2025-09-26T09:32:00+03:00
2025-09-26T09:32:00+03:00
2025-09-26T13:35:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллой Памфиловой назвал избирательную систему живым организмом. "Мы поговорим сейчас поподробнее по тем изменениям, которые вы предлагаете сделать, потому что избирательная система – она живая, это живой организм", - сказал Путин. Он отметил, что в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые нужно обратить особое внимание. " И, конечно, это подчеркивает известный в народе принцип, вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил Путин. Путин накануне поздно вечером провел встречу с Памфиловой в Кремле.
