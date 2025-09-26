https://ria.ru/20250926/putin--2044498802.html

Путин назвал избирательную систему живым организмом

Путин назвал избирательную систему живым организмом - РИА Новости, 26.09.2025

Путин назвал избирательную систему живым организмом

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллой Памфиловой назвал избирательную систему живым организмом. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:32:00+03:00

2025-09-26T09:32:00+03:00

2025-09-26T13:35:00+03:00

владимир путин

элла памфилова

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39a57cda12b1ec38e94e78844e380490.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Эллой Памфиловой назвал избирательную систему живым организмом. "Мы поговорим сейчас поподробнее по тем изменениям, которые вы предлагаете сделать, потому что избирательная система – она живая, это живой организм", - сказал Путин. Он отметил, что в ходе работы всегда выявляются какие-то вещи, на которые нужно обратить особое внимание. " И, конечно, это подчеркивает известный в народе принцип, вы сейчас об этом сказали с самого начала: тот, кто хочет, тот делает, кто не хочет – ищет повода и причины, в связи с которыми не делается ничего", - добавил Путин. Путин накануне поздно вечером провел встречу с Памфиловой в Кремле.

https://ria.ru/20250926/vybory-2044495902.html

https://ria.ru/20250926/putin-2044494218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, элла памфилова, россия, политика