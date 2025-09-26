https://ria.ru/20250926/putin--2044498196.html

Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в ЕДГ

26.09.2025

Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в ЕДГ

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования и отдали свои голоса, исполнив свой гражданский долг. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования и отдали свои голоса, исполнив свой гражданский долг. "Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии... Большое спасибо людям, которые не побоялись ничего и пришли, исполнили свой долг. Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В ходе встречи обсуждались итоги Единого дня голосования в 2025 году.

