Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в ЕДГ
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования и отдали свои голоса, исполнив свой гражданский долг.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые приняли участие в Едином дне голосования и отдали свои голоса, исполнив свой гражданский долг. "Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии... Большое спасибо людям, которые не побоялись ничего и пришли, исполнили свой долг. Хоть и звучит это так тривиально, но тем не менее в сегодняшних условиях это чрезвычайно важно", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. В ходе встречи обсуждались итоги Единого дня голосования в 2025 году.
