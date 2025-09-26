https://ria.ru/20250926/putin--2044493105.html

Путин поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний по всей России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК РФ за проведение массовых избирательных кампаний по всей России в непростой обстановке.Вечером в четверг глава государства принял председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову."Я хотел бы Вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране", - сказал Путин в ходе встречи."Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах и опасно. Тем не менее все люди на своих местах, работают, исполняют свой долг", - добавил Путин.

