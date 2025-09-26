Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний по всей России - РИА Новости, 26.09.2025
09:06 26.09.2025 (обновлено: 13:42 26.09.2025)
Путин поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний по всей России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК РФ за проведение массовых избирательных кампаний по всей России в непростой обстановке.Вечером в четверг глава государства принял председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову."Я хотел бы Вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране", - сказал Путин в ходе встречи."Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах и опасно. Тем не менее все люди на своих местах, работают, исполняют свой долг", - добавил Путин.
россия, общество, владимир путин, элла памфилова
Россия, Общество, Владимир Путин, Элла Памфилова
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК РФ за проведение массовых избирательных кампаний по всей России в непростой обстановке.
Вечером в четверг глава государства принял председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову.
"Я хотел бы Вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране", - сказал Путин в ходе встречи.
"Где-то это тяжело с организационной точки зрения, а в некоторых местах и опасно. Тем не менее все люди на своих местах, работают, исполняют свой долг", - добавил Путин.
РоссияОбществоВладимир ПутинЭлла Памфилова
 
 
