https://ria.ru/20250926/pushilin-2044633309.html

Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что тот поддерживал жителей... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:47:00+03:00

2025-09-26T16:47:00+03:00

2025-09-26T16:47:00+03:00

донецкая народная республика

россия

донбасс

тигран кеосаян

денис пушилин

маргарита симоньян

вгик

мираж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600763_0:50:2648:1540_1920x0_80_0_0_4ec99540fb0cdd332342e6a77ca5fb04.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что тот поддерживал жителей новых регионов задолго до их воссоединения с Россией. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики, советский и российский актер, кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян. Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что Кеосаян не раз приезжал в республику, где всегда был "желанным гостем". "Сильный духом, мужественный, справедливый и отважный человек. Это невосполнимая утрата для всех нас. Искренние соболезнования родным и близким Тиграна Эдмондовича", - отметил глава республики. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044591337.html

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044607451.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, донбасс, тигран кеосаян, денис пушилин, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал)