Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
16:47 26.09.2025
Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что тот поддерживал жителей новых регионов задолго до их воссоединения с Россией. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики, советский и российский актер, кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян. Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что Кеосаян не раз приезжал в республику, где всегда был "желанным гостем". "Сильный духом, мужественный, справедливый и отважный человек. Это невосполнимая утрата для всех нас. Искренние соболезнования родным и близким Тиграна Эдмондовича", - отметил глава республики. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Пушилин: Кеосаян поддерживал жителей новых регионов еще до их воссоединения с РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что тот поддерживал жителей новых регионов задолго до их воссоединения с Россией.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики, советский и российский актер, кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян. Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что Кеосаян не раз приезжал в республику, где всегда был "желанным гостем".
"Сильный духом, мужественный, справедливый и отважный человек. Это невосполнимая утрата для всех нас. Искренние соболезнования родным и близким Тиграна Эдмондовича", - отметил глава республики.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
