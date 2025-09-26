https://ria.ru/20250926/programma-2044593288.html

Программа строительства тротуаров выполнена в Подмосковье на 75%

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа по строительству тротуаров в Подмосковье выполнена на данный момент на 75%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В настоящее время программа строительства тротуаров в Подмосковье выполнена на 75%, работы полностью завершены в 17 городских и муниципальных округах. Всего обустроено 48 километров новых тротуаров на 65 участках. До конца ремонтного сезона дорожникам предстоит обустроить еще 10 пешеходных дорожек общей протяженностью 14,5 километра, работы по их устройству уже идут в Зарайске, Раменском, Серпухове и Чехове", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Например, в Рузском округе новый тротуар появился вдоль центральной улицы в деревне Палашкино, в Орехово-Зуевском округе работы завершили на улице Школьной в деревне Заволенье. В Павлово-Посадском округе дорожники завершили строительство тротуара на главной улице в деревне Крупино, обеспечивающего подход к техникуму, детскому саду, часовне, остановке общественного транспорта и местному заводу. А в городском округе Коломна для жителей села Комарево провели работы на участках от улицы Свободы до Зеленой улицы, а также на участке, соединяющем деревню Губастово и поселок Пески. В Талдомском округе уложили тротуары в деревне Ермолино, в Одинцовском округе – в деревне Синьково, в Солнечногорске – на Маковой улице в деревне Лопотово и вдоль Тимоновского шоссе у деревни Загорье, в Королеве – на улице Советской.

