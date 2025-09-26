https://ria.ru/20250926/proekty-2044563175.html
В ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы"
В ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы" - РИА Новости, 26.09.2025
В ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы"
Ко Всемирному дню туризма в ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы" с гидами по святым местам. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ко Всемирному дню туризма в ОК стартовали просветительские проекты "Духовные тропы" с гидами по святым местам.Пользователи соцсети узнают о духовных святынях России — и смогут поделиться своими историями с многомиллионной аудиторией.Совместный проект Одноклассников и журнала "Фома" "Духовные тропы Золотого кольца" представляет собой серию из восьми видеоэкскурсий. Пользователи могут совершить виртуальное паломничество по святыням Сергиева Посада, Ярославля, Суздаля, Владимира, Костромы и других городов. Цель проекта — сделать их культурное и духовное наследие доступным для всех вне зависимости от местоположения, финансовых возможностей, занятости, возраста и состояния здоровья.На виртуальных экскурсиях пользователи ОК увидят храмы и монастыри, узнают истории святых и реликвий этих мест. Все ролики для проекта "Духовные тропы Золотого кольца" созданы с использованием панорамной и детальной съемки — для обеспечения эффекта полного погружения. Гидом для зрителей стал Александр Ананьев, диктор, телерадиоведущий и ведущий подкастов журнала "Фома".Второй проект — "Духовные тропы" — Одноклассники реализуют совместно с "Открываем Россию заново". Он объединяет экспедицию по святым местам Калужской области для авторов ОК и онлайн-марафон для пользователей соцсети. Цели проекта — собрать в цифровом формате истории разных людей о православных святынях и мотивировать пользователей к тому, чтобы увидеть их вживую, популяризировать внутренний туризм.Авторы-путешественники ОК: Ирина Макарова, Андрей Василисков, Анна и Эдуард Клишины будут посещать монастыри, общаться с представителями епархии и в режиме реального времени создавать контент для аудитории соцсети, в котором поделятся опытом и открытиями. Также по мотивам путешествия они составят свои собственные маршруты по святым местам Калужской области. Популярные авторы соцсети, а также все желающие пользователи ОК, в свою очередь, смогут рассказать свои истории о святых местах в рамках онлайн-марафона — для этого необходимо разместить публикацию в удобном формате с хештегом проекта до 6 октября.
