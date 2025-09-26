https://ria.ru/20250926/proekt-2044603891.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

общество

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с внесенным проектом о проведении призыва в течение календарного года, эту норму предлагается уточнить. Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года. Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.

россия

2025

Новости

ru-RU

общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф