В Госдуму внесли проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с внесенным проектом о проведении призыва в течение календарного года, эту норму предлагается уточнить. Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года. Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
