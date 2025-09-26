В Госдуму внесли проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Рейтинг@Mail.ru
15:39 26.09.2025 (обновлено: 15:40 26.09.2025)
общество
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с внесенным проектом о проведении призыва в течение календарного года, эту норму предлагается уточнить. Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года. Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
россия
общество, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с внесенным проектом о проведении призыва в течение календарного года, эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
ОбществоРоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
