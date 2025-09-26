https://ria.ru/20250926/pridnestrove-2044663625.html

В Приднестровье обвинили власти Молдавии в фальсификации выборов

В Приднестровье обвинили власти Молдавии в фальсификации выборов - РИА Новости, 26.09.2025

В Приднестровье обвинили власти Молдавии в фальсификации выборов

Власти Молдавии начали процесс фальсификации парламентских выборов, которые пройдут в стране 28 сентября, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:08:00+03:00

2025-09-26T18:08:00+03:00

2025-09-26T18:08:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии начали процесс фальсификации парламентских выборов, которые пройдут в стране 28 сентября, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. "Фактически фальсификация выборов 28 сентября началась уже сегодня кишинёвским режимом. Появляются основания считать нынешние выборы в парламент Молдовы изначально несвободными и недемократическими. В случае "победы" на них партии власти не просматривается смысл признавать их результаты", – сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что для голосования диаспоры в странах ЕС и Северной Америки напечатано от 864 тысяч до 1 миллиона дополнительных экземпляров бюллетеней. По его словам, это говорит о возможных вбросах в огромных количествах. "Для нескольких сотен тысяч жителей Приднестровья, обладающих гражданством Молдовы, напечатано всего лишь 20 с лишним тысяч бюллетеней на 12 избирательных участков. Значит, приднестровцев с молдавскими паспортами стараются отсечь от выборов. Решено 5 из 12 участков, предназначенных для приднестровцев, перенести в города Новые Анены, Кишинёв и так далее. Вывод: поставлена задача сорвать прибытие на участки тех, кто будет переходить пешком мосты через Днестр и поедет на автомобилях без денег на заправку машин, чтобы ехать лишние километры", - отметил Сафонов. Депутат ПМР напомнил, что ЦИК Молдавии снял с выборов входящую в Патриотический блок партию "Сердце Молдова" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и всех кандидатов в депутаты от этой партии в списках Патриотического блока. "Перед блоком поставлена задача заменить снятых в 24 часа, иначе с выборов будет снят весь Патриотический блок. Это доказывает, что представители команды Майи Санду идут ва-банк, так как евро-глобалисты дали им карт-бланш на любые попрания закона. Власти Молдовы еще отказали в аккредитации российским наблюдателям и двум американским. Это явное доказательство намерения сфальсифицировать выборы в расчёте на то, что европейские наблюдатели одобрят любой беспредел режима президента Майи Санду", - добавил Сафонов. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971015439.html

https://ria.ru/20250705/pmr-2027413293.html

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2017001391.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, евросоюз