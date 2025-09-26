Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
14:02 26.09.2025 (обновлено: 16:22 26.09.2025)
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль сообщит, если в графике президента РФ Владимира Путина будут мероприятия, приуроченные к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. "Мы все сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль сообщит, если в графике президента РФ Владимира Путина будут мероприятия, приуроченные к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
"Мы все сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
30 сентября 2024, 01:43
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
