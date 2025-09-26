https://ria.ru/20250926/prazdnik-2044620876.html
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией
Кремль сообщит, если в графике президента РФ Владимира Путина будут мероприятия, приуроченные к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:02:00+03:00
2025-09-26T14:02:00+03:00
2025-09-26T16:22:00+03:00
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль сообщит, если в графике президента РФ Владимира Путина будут мероприятия, приуроченные к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с Россией. "Мы все сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о Дне воссоединения регионов с Россией
Песков: Кремль сообщит о мероприятиях ко Дню воссоединения регионов с Россией