https://ria.ru/20250926/pozhar-2044716476.html

В Архангельской области при пожаре погибли двое детей

В Архангельской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 26.09.2025

В Архангельской области при пожаре погибли двое детей

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T23:08:00+03:00

2025-09-26T23:08:00+03:00

2025-09-26T23:08:00+03:00

происшествия

архангельская область

ненецкий автономный округ

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "На пожаре погибли двое малолетних детей, мать с грудным ребенком в больнице", - рассказал собеседник агентства. В региональной прокуратуре подтвердили факт пожара в поселке Североонежский Плесецкого района в пятницу в многоквартирном доме. "Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту пожара, в котором погибли дети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.

https://ria.ru/20241006/gibel-1976653336.html

архангельская область

ненецкий автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, ненецкий автономный округ, россия