В Архангельской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 26.09.2025
23:08 26.09.2025
В Архангельской области при пожаре погибли двое детей
происшествия
архангельская область
ненецкий автономный округ
россия
МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "На пожаре погибли двое малолетних детей, мать с грудным ребенком в больнице", - рассказал собеседник агентства. В региональной прокуратуре подтвердили факт пожара в поселке Североонежский Плесецкого района в пятницу в многоквартирном доме. "Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту пожара, в котором погибли дети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.
архангельская область
ненецкий автономный округ
россия
происшествия, архангельская область, ненецкий автономный округ, россия
Происшествия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Россия
МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"На пожаре погибли двое малолетних детей, мать с грудным ребенком в больнице", - рассказал собеседник агентства.
В региональной прокуратуре подтвердили факт пожара в поселке Североонежский Плесецкого района в пятницу в многоквартирном доме.
"Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту пожара, в котором погибли дети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.
ПроисшествияАрхангельская областьНенецкий автономный округРоссия
 
 
