В Архангельской области при пожаре погибли двое детей
В Архангельской области при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 26.09.2025
В Архангельской области при пожаре погибли двое детей
Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 26.09.2025
МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли при пожаре в Архангельской области, мать с грудным ребенком госпитализирована, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "На пожаре погибли двое малолетних детей, мать с грудным ребенком в больнице", - рассказал собеседник агентства. В региональной прокуратуре подтвердили факт пожара в поселке Североонежский Плесецкого района в пятницу в многоквартирном доме. "Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку по факту пожара, в котором погибли дети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по профилактике пожаров.
В Архангельской области при пожаре погибли двое детей
