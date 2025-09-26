https://ria.ru/20250926/pozhar-2044535381.html
В России потушили 14 лесных пожаров за сутки
В России потушили 14 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.09.2025
В России потушили 14 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили в России 14 лесных пожаров на площади 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:24:00+03:00
2025-09-26T12:24:00+03:00
2025-09-26T12:24:00+03:00
оренбургская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 14 лесных пожаров на площади 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. Отмечается, что к полуночи пятницы на территории РФ было три лесных пожара на площади 36 гектаров, которые активно тушили. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 143 гектара", - говорится в сообщении. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовал один пожар на 25 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, происшествия
Оренбургская область, Россия, Происшествия
В России потушили 14 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 14 лесных пожаров за сутки