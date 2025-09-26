https://ria.ru/20250926/pozhar-2044535381.html

В России потушили 14 лесных пожаров за сутки

В России потушили 14 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.09.2025

В России потушили 14 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили в России 14 лесных пожаров на площади 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 14 лесных пожаров на площади 143 гектара, сообщает Авиалесоохрана. Отмечается, что к полуночи пятницы на территории РФ было три лесных пожара на площади 36 гектаров, которые активно тушили. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 143 гектара", - говорится в сообщении. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Оренбургской области - там действовал один пожар на 25 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.

