Вагенкнехт напомнила, как Россию обвиняли в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2025
16:57 26.09.2025
Вагенкнехт напомнила, как Россию обвиняли в подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт иронично напомнила, как после терактов на "Северных потоках" ряд немецких политиков и экспертов пытались бездоказательно обвинить в произошедшем Россию. "Многие, возможно, забыли, но даже когда произошла атака на трубопроводы "Северный поток", как обычно, подозрения с обвинениями сначала выдвигали в адрес Москвы",- сказала Вагенкнехт на видео, размещенном в ее YouTube-канале. Она напомнила, что депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер тогда утверждал, что разрушение газопроводов выгодно России. "Логично! Кому было выгодно поджечь машину? Очевидно, ее владельцу",- иронизирует Вагенкнехт. Она упомянула, что подобные ничем не подкрепленные обвинения в адрес России также выдвигали бывший глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер и известный военный эксперт Карло Масала. Последний утверждал, что Россия якобы подорвала "Северные потоки", чтобы "спровоцировать замешательство на Западе". "Что ж, если бы это действительно было так, у Запада и впрямь были бы основания быть в замешательстве. И хотя на сегодняшний день в том, что касается подрыва "Северных потоков", многое всё еще не прояснено, но то, что это были не русские, можно считать установленным фактом",- заключила Вагенкнехт. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков". В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт иронично напомнила, как после терактов на "Северных потоках" ряд немецких политиков и экспертов пытались бездоказательно обвинить в произошедшем Россию.
"Многие, возможно, забыли, но даже когда произошла атака на трубопроводы "Северный поток", как обычно, подозрения с обвинениями сначала выдвигали в адрес Москвы",- сказала Вагенкнехт на видео, размещенном в ее YouTube-канале.
Она напомнила, что депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер тогда утверждал, что разрушение газопроводов выгодно России.
"Логично! Кому было выгодно поджечь машину? Очевидно, ее владельцу",- иронизирует Вагенкнехт.
Она упомянула, что подобные ничем не подкрепленные обвинения в адрес России также выдвигали бывший глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер и известный военный эксперт Карло Масала. Последний утверждал, что Россия якобы подорвала "Северные потоки", чтобы "спровоцировать замешательство на Западе".
"Что ж, если бы это действительно было так, у Запада и впрямь были бы основания быть в замешательстве. И хотя на сегодняшний день в том, что касается подрыва "Северных потоков", многое всё еще не прояснено, но то, что это были не русские, можно считать установленным фактом",- заключила Вагенкнехт.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
