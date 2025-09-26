Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025

В Кремле назвали подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным
13:49 26.09.2025
В Кремле назвали подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дмитрий песков
северный поток
авария на "северных потоках"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. "Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен.
"Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
