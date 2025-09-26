https://ria.ru/20250926/potoki-2044557888.html
В Кремле назвали подрыв "Северных потоков" без ведома Байдена невозможным
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северного потока" был бы невозможен. "Кто, скажем так, потворствовал этому, - очевидно, что без ведома администрации президента Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
