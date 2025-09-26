https://ria.ru/20250926/potoki-2044489697.html

АдГ: Берлин не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках"

АдГ: Берлин не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2025

АдГ: Берлин не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках"

Немецкое правительство показало за три года расследования теракта на "Северных потоках", что не заинтересовано в публичном раскрытии его обстоятельств, заявил... РИА Новости, 26.09.2025

БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Немецкое правительство показало за три года расследования теракта на "Северных потоках", что не заинтересовано в публичном раскрытии его обстоятельств, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Вывод остаётся тем же, что и вскоре после атак: федеральное правительство не желает раскрытия обстоятельств. Оно не заинтересовано в получении дешёвого газа из России и как тогда, так и сейчас, тем самым, не отстаивает немецкие интересы", - ответил Котре на вопрос, какие выводы напрашиваются на третью годовщину со дня теракта на "Северных потоках". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

