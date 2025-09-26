https://ria.ru/20250926/potok-2044560961.html
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока" - РИА Новости, 26.09.2025
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:55:00+03:00
2025-09-26T13:55:00+03:00
2025-09-26T13:55:00+03:00
россия
дмитрий песков
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_246:437:2427:1664_1920x0_80_0_0_8bc848c5973467a5bdb323332533c646.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250926/potoki-2044487035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_586:346:2344:1664_1920x0_80_0_0_9df8f09bdd7604e7730fb43b21c4ba03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", экономика
Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Экономика
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
Песков: оставшуюся целой нитку "Северного потока" можно запустить в любой момент