26.09.2025
13:55 26.09.2025
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока" - РИА Новости, 26.09.2025
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"
Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.
В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.
Россия Дмитрий Песков Северный поток В мире Авария на "Северных потоках" Экономика
 
 
