В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"

В Кремле высказались о запуске уцелевшей нитки "Северного потока"

2025-09-26T13:55:00+03:00

россия

дмитрий песков

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

экономика

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запустить оставшуюся целой после подрыва нитку "Северного потока" можно в любой момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена сию секунду фактически. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку, хотя она, собственно, находясь в том состоянии в поврежденном, в которой находится, она постепенно приходит в негодность", - сказал Песков журналистам.

