https://ria.ru/20250926/potok-2044273166.html

"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев

"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев - РИА Новости, 26.09.2025

"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев

Два взрыва, три трубы и загадочная яхта — в деле "Северных потоков" все больше фактов, и далеко не все они в пользу раскручиваемой Западом версии. Как... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:02:00+03:00

в мире

германия

украина

киев

сеймур херш

вооруженные силы украины

евросоюз

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156362/84/1563628411_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_0757dbee1653155db2ea52178dbf7e16.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Два взрыва, три трубы и загадочная яхта — в деле "Северных потоков" все больше фактов, и далеко не все они в пользу раскручиваемой Западом версии. Как выяснилось, реальные исполнители уже давно раскрылись сами. Кто мог стоять за терактом — в материале РИА Новости.Сомнительная историяНе прошло и трех лет, как в Европе официально назвали подозреваемых. Месяц назад в Италии задержали отставного капитана ВСУ Сергея Кузнецова. Именно его прокуратура Германии считает координатором диверсии. Казалось бы, ключ к расследованию найден. Но не все так просто.Во-первых, Кузнецова теперь требуется экстрадировать в ФРГ. Он это обжаловал. По словам его адвоката Николы Канестрини, гражданин Украины еще около месяца проведет в итальянской тюрьме.Во-вторых, остальные участники диверсии успели скрыться. Как пишет The Telegraph, еще пятеро подозреваемых "считаются вернувшимися на Украину", а оттуда выдачи нет. Единственное, что смогли сделать спецслужбы ФРГ, — идентифицировать их личности, сопоставив данные из поддельных документов и фото с уличных камер наблюдения."Команда диверсантов <...> наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез их в Германию (после совершения теракта. — Прим. ред.), и по счастливой случайности его машину засняла камера фиксации превышения скорости", — уточняет издание.Итальянская газета Corriere della Sera утверждает, что Кузнецов был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку. Это судно упоминалось западными СМИ неоднократно.Журналисты Der Spiegel еще год назад писали об использовании украинскими агентами "Андромеды" в Балтийском море. Правда, тогда руководство группы приписывали бывшему сотруднику украинских спецслужб Роману Червинскому.Впрочем, теперь стрелок, указывающих на Киев, добавилось. Но никто не решается обвинить украинские власти напрямую.Так, Die Welt, ссылаясь на источники в федеральной немецкой полиции, уверяет: приказ на подрыв отдал лично главком ВСУ Валерий Залужный — ныне посол в Британии. Сам Зеленский якобы ничего не знал и даже пытался остановить операцию. И это далеко не единственный сомнительный момент во всей истории.Неизменная позицияВ третьем часу ночи 26 сентября 2022-го сейсмологическая станция на датском острове Борнхольм зафиксировала толчок на дне моря в 2,3 балла по шкале Рихтера. Вскоре — сравнимый по силе второй. А в "Северном потоке" резко упало давление.Первый же осмотр не оставил сомнений: диверсия. На глубине 80 метров повреждены три из четырех труб. У одной вырван фрагмент длиной в полсотни метров. Рядом с пробоинами — воронки диаметром в два человеческих роста. Ссылаясь на спецслужбы, Der Spiegel писал о детонации устройства мощностью 500 килограммов в тротиловом эквиваленте.Швеция, Дания и Германия начали независимые расследования. Россия предложила сотрудничество, но получила отказ. Как писала The Wall Street Journal, немецкие оперативники спустя почти месяц после взрывов не имели никаких зацепок, зато исходили из того, что за диверсией якобы стояла Москва. Хотя доказательств не было.В течение трех лет — никаких подробной. А Копенгаген и Стокгольм и вовсе заявили, что сворачивают следствие. Лишь немецкие спецслужбы продолжали работу.Власти ФРГ назвали произошедшие террористическим актом. А когда стало известно об украинском следе, твердили одну и ту же мантру: "Поддержка Киева может продолжаться еще очень долго".Знают, но молчатЕсли верить Der Spigel, диверсия стоила 300 тысяч долларов из частного кармана. Операцию проводили без сложного оборудования, а трубы подорвали простыми баллонами со сжатым воздухом. The Wall Street Journal пишет, что план возник у украинских военных во время пьяных посиделок в баре.Подобные версии не выдерживают критики, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Чтобы совершить террористический акт такого масштаба, нужно хорошо подготовиться. Требуются обстоятельная рекогносцировка, специальное оборудование — как, например, у специальных морских сил Британии. Они как раз умеют проводить подобные диверсии", — отмечает он.Имеется в виду Особая лодочная служба (SBS). Большинство ее операций после Второй мировой засекречены. Сообщалось лишь, что подразделение совершало рейды вдоль Фолклендских островов во время войны с Аргентиной в 1982-м.Варшава проговориласьОленченко обращает внимание на "пропагандистское обеспечение", организованное не Киевом, а Вашингтоном при Джо Байдене."Версия о ведущей роли Украины звучит несерьезно и не находит поддержки даже в некоторых западных странах. Например, Дания просто закрыла дело, ни словом не обмолвившись о причастности Киева", — напоминает политолог.С другой стороны, понятно, кому теракт был выгоден. "Мелочь, а приятно. <...> Спасибо, США", — прокомментировал первые сообщения о взрывах нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский.Администрация в Белом доме теперь другая. Дональд Трамп утверждает, что "многие знают, кто взорвал", и готов это раскрыть."Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать об этом без того, чтобы тратить много денег на расследование", — говорил президент США в мае.Отработанная схемаВоенный эксперт Юрий Кнутов видит в подрыве "Северных потоков" классический пример "операции под чужим флагом"."Украине поставили задачу подготовиться и попытаться реализовать диверсию. Киев этим занимался очень серьезно и тщательно. Но это сделали специально, чтобы отвлечь внимание от реальных исполнителей — сил НАТО", — объясняет он.Натовские корабли легко могли контролировать действия "Андромеды" вблизи стратегического объекта, поясняет Кнутов. И если бы не знали ничего, задержали бы подозрительное судно."Интересно, что через две-три недели после взрывов король Великобритании Карл III наградил высшими наградами британских пловцов морского спецназа за выполнение в тех водах специального задания особой сложности. Получается, сейчас немецкая прокуратура расследует операцию прикрытия, а не реальную", — отмечает эксперт.В 2023-м лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, некогда раскрывший учиненную американскими военными бойню во вьетнамской деревне Сонгми, выдвинул такую версию: взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время учений Baltops 2022 и через три месяца привели в действие.Байден, по данным Херша, приказал совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" российский газ, не захочет после такого помогать ВСУ."Канцлер Олаф Шольц, чьи избиратели были не очень активны в поддержке Украины, мог дать слабину в преддверии зимы. Он мог решить, что обеспечить народу тепло, а промышленности — процветание важнее, чем помогать Киеву", — заключил Херш.И сейчас знаменитый журналист придерживается именно этой версии, несмотря на всю шумиху западных СМИ по поводу Кузнецова.В Киеве же не признаются в причастности к теракту. Не исключено, что в конечном счете все свалят на Залужного, потенциального конкурента Зеленского на выборах. А саму тему постепенно замнут.

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, сеймур херш, вооруженные силы украины, евросоюз, северный поток