МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
16:38 26.09.2025
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
Спасатели передали сертификаты на миллион рублей для помощи землякам в зону спецоперации, средства пойдут, в том числе, на усиление борьбы с вражескими дронами, РИА Новости, 26.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели передали сертификаты на миллион рублей для помощи землякам в зону спецоперации, средства пойдут, в том числе, на усиление борьбы с вражескими дронами, сообщает региональный главк МЧС России. "МЧС Забайкалья направило 1 миллион рублей на поддержку земляков-участников СВО. Сертификаты получили партнёрские организации, которые закупают всё необходимое по заявкам из воинских частей... Средства будут направлены на закупку необходимого снаряжения, включая боеприпасы для борьбы с вражескими дронами", - сообщило ведомство в своём Тelegram-канале. Региональный главк МЧС напомнил, что ранее огнеборцы Забайкалья отправляли на фронт автомобили, дроны, средства связи и многое другое. "Эта помощь - часть постоянной поддержки представителей чрезвычайного ведомства, которая ведётся с самого начала операции", - подчеркнули в ГУМЧС России по Забайкальскому краю.
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО

© Фото : ГУМЧС России по Забайкальскому краюМЧС Забайкалья передало 1 миллион рублей на помощь землякам в зону спецоперации
© Фото : ГУМЧС России по Забайкальскому краю
МЧС Забайкалья передало 1 миллион рублей на помощь землякам в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели передали сертификаты на миллион рублей для помощи землякам в зону спецоперации, средства пойдут, в том числе, на усиление борьбы с вражескими дронами, сообщает региональный главк МЧС России.
"МЧС Забайкалья направило 1 миллион рублей на поддержку земляков-участников СВО. Сертификаты получили партнёрские организации, которые закупают всё необходимое по заявкам из воинских частей... Средства будут направлены на закупку необходимого снаряжения, включая боеприпасы для борьбы с вражескими дронами", - сообщило ведомство в своём Тelegram-канале.
Региональный главк МЧС напомнил, что ранее огнеборцы Забайкалья отправляли на фронт автомобили, дроны, средства связи и многое другое.
"Эта помощь - часть постоянной поддержки представителей чрезвычайного ведомства, которая ведётся с самого начала операции", - подчеркнули в ГУМЧС России по Забайкальскому краю.
Священник Брянской епархии доставил бойцам СВО гуманитарную посылку с продуктами - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Брянская епархия доставила продукты бойцам СВО
25 сентября, 14:41
 
