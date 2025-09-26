https://ria.ru/20250926/pomosch-2044629655.html

МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО

Спасатели передали сертификаты на миллион рублей для помощи землякам в зону спецоперации, средства пойдут, в том числе, на усиление борьбы с вражескими дронами, РИА Новости, 26.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Спасатели передали сертификаты на миллион рублей для помощи землякам в зону спецоперации, средства пойдут, в том числе, на усиление борьбы с вражескими дронами, сообщает региональный главк МЧС России. "МЧС Забайкалья направило 1 миллион рублей на поддержку земляков-участников СВО. Сертификаты получили партнёрские организации, которые закупают всё необходимое по заявкам из воинских частей... Средства будут направлены на закупку необходимого снаряжения, включая боеприпасы для борьбы с вражескими дронами", - сообщило ведомство в своём Тelegram-канале. Региональный главк МЧС напомнил, что ранее огнеборцы Забайкалья отправляли на фронт автомобили, дроны, средства связи и многое другое. "Эта помощь - часть постоянной поддержки представителей чрезвычайного ведомства, которая ведётся с самого начала операции", - подчеркнули в ГУМЧС России по Забайкальскому краю.

