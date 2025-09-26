Рейтинг@Mail.ru
Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
02:23 26.09.2025
Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от визитов в страну. Ранее Польша возобновила движение через границу с Белоруссией, закрытую 12 сентября. "МИД призывает польских граждан, находящихся в Республике Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в публикации на официальном портале посольства. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от визитов в страну.
Ранее Польша возобновила движение через границу с Белоруссией, закрытую 12 сентября.
"МИД призывает польских граждан, находящихся в Республике Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в публикации на официальном портале посольства.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".
