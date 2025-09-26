https://ria.ru/20250926/polsha-2044463775.html

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию - РИА Новости, 26.09.2025

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от визитов в страну. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T02:23:00+03:00

2025-09-26T02:23:00+03:00

2025-09-26T02:25:00+03:00

в мире

польша

белоруссия

минск

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от визитов в страну. Ранее Польша возобновила движение через границу с Белоруссией, закрытую 12 сентября. "МИД призывает польских граждан, находящихся в Республике Беларусь, немедленно покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в публикации на официальном портале посольства. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".

https://ria.ru/20250911/polsha-2041317239.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025411535.html

польша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск