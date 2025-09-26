https://ria.ru/20250926/poljanskij-2044717947.html
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский - РИА Новости, 26.09.2025
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский
РФ и КНР сделали "все возможное", чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T23:31:00+03:00
2025-09-26T23:31:00+03:00
2025-09-26T23:31:00+03:00
ООН, 26 сен – РИА Новости. РФ и КНР сделали "все возможное", чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия и Китай сделали все возможное, чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД и дать шанс для дипломатии. Теперь вся ответственность за любые последствия исхода сегодняшнего голосования, как для ситуации на земле, так и для дальнейшей работы Совета Безопасности, лежит именно на тех государствах, которые не поддержали наш проект", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский
