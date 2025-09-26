Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский - РИА Новости, 26.09.2025
23:31 26.09.2025
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский
ООН, 26 сен – РИА Новости. РФ и КНР сделали "все возможное", чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия и Китай сделали все возможное, чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД и дать шанс для дипломатии. Теперь вся ответственность за любые последствия исхода сегодняшнего голосования, как для ситуации на земле, так и для дальнейшей работы Совета Безопасности, лежит именно на тех государствах, которые не поддержали наш проект", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
в мире, россия, китай, иран, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Китай, Иран, Дмитрий Полянский, ООН
Россия и КНР пытались избежать негативного исхода по СВПД, заявил Полянский

Полянский: РФ и КНР сделали все по предотвращению негативного сценария с СВПД

ООН, 26 сен – РИА Новости. РФ и КНР сделали "все возможное", чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия и Китай сделали все возможное, чтобы предотвратить негативный сценарий развития ситуации вокруг СВПД и дать шанс для дипломатии. Теперь вся ответственность за любые последствия исхода сегодняшнего голосования, как для ситуации на земле, так и для дальнейшей работы Совета Безопасности, лежит именно на тех государствах, которые не поддержали наш проект", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
США, Британия и Франция нацелены развалить ядерную сделку, заявил Полянский
Вчера, 23:20
 
