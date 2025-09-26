https://ria.ru/20250926/poljanskij-2044716936.html
США, Британия и Франция нацелены развалить ядерную сделку, заявил Полянский
США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен - РИА Новости. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Ряд коллег по Совету Безопасности так и не нашел в себе смелости и мудрости поддержать наш проект. Их воздержание указывает на как минимум сомнение в той деструктивной линии, которую проводят США, Великобритания и Франция, нацеленные окончательно развалить ядерную сделку и поставить крест на дипломатическом пути разрешения кризиса вокруг нее", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
