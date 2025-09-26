https://ria.ru/20250926/pogoda-2044485810.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Синоптическую ситуацию в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона, приближающегося с запада. В Москве и окрестностях сегодня сохранится облачная с прояснениями погода, но без осадков. Днем в Москве теплее, чем вчера, - плюс 11 - плюс 13 градусов, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, оно остается заметно выше нормы, барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
