В Смоленской области горят 16 вагонов товарного поезда после ДТП

Шестнадцать из 18 вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с фурой на переезде в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:03:00+03:00

2025-09-26T12:03:00+03:00

2025-09-26T12:13:00+03:00

смоленская область

василий анохин

происшествия

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Шестнадцать из 18 вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с фурой на переезде в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Произошло столкновение с локомотивом и последующий сход с рельсов 18 вагонов, возгорание из них в 16", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

смоленская область

2025

смоленская область, василий анохин, происшествия