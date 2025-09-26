https://ria.ru/20250926/poezd-2044529644.html
В Смоленской области горят 16 вагонов товарного поезда после ДТП
В Смоленской области горят 16 вагонов товарного поезда после ДТП - РИА Новости, 26.09.2025
В Смоленской области горят 16 вагонов товарного поезда после ДТП
Шестнадцать из 18 вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с фурой на переезде в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 26.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Шестнадцать из 18 вагонов грузового поезда загорелись после столкновения с фурой на переезде в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Произошло столкновение с локомотивом и последующий сход с рельсов 18 вагонов, возгорание из них в 16", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
