https://ria.ru/20250926/poezd-2044508786.html
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:22:00+03:00
2025-09-26T10:22:00+03:00
2025-09-26T10:22:00+03:00
происшествия
смоленская область
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505910_0:397:960:937_1920x0_80_0_0_2c742e27be6827c065e00c1bfeff65eb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Около 7:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом… на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что движение в сторону Рудни ограничено, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505910_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_c8eb051510283eb12d64cedbb86a9f22.jpg
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
2025-09-26T10:22
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
В Смоленской области грузовик выехал на красный свет и столкнулся с поездом
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим.
"Около 7:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом… на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что движение в сторону Рудни ограничено, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.