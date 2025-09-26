https://ria.ru/20250926/poezd-2044508786.html

МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области

Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 26.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Около 7:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом… на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что движение в сторону Рудни ограничено, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.

