Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/poezd-2044508786.html
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:22:00+03:00
2025-09-26T10:22:00+03:00
происшествия
смоленская область
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505910_0:397:960:937_1920x0_80_0_0_2c742e27be6827c065e00c1bfeff65eb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Около 7:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом… на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что движение в сторону Рудни ограничено, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
2025-09-26T10:22
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044505910_0:307:960:1027_1920x0_80_0_0_c8eb051510283eb12d64cedbb86a9f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области

В Смоленской области грузовик выехал на красный свет и столкнулся с поездом

© Фото : Смоленская транспортная прокуратура Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Смоленская транспортная прокуратура
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Грузовик, с которым столкнулся грузовой поезд в Смоленской области, выехал на запрещающий знак семафора, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. По данным Московской железной дороги, в результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУ МЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим.
"Около 7:20 неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом… на железнодорожном переезде, проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом (36 вагонов, 6 из них с топливом), после столкновения состав сошел с рельсов и произошло возгорание", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что движение в сторону Рудни ограничено, сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.
© Фото : Смоленская транспортная прокуратура Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Смоленская транспортная прокуратура
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
 
ПроисшествияСмоленская областьМосковская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала