https://ria.ru/20250926/poezd-2044504598.html

МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области

МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025

МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области

Пожарные тушат 6 вагонов с горючим после столкновения грузового поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:58:00+03:00

2025-09-26T09:58:00+03:00

2025-09-26T09:58:00+03:00

происшествия

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501792_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_bc087e55953a56729fa04544f5017ce5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Пожарные тушат 6 вагонов с горючим после столкновения грузового поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. "Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250926/vagony-2044501288.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)