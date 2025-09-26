Рейтинг@Mail.ru
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области
09:58 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/poezd-2044504598.html
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области
происшествия
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
смоленская область
2025
происшествия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На ж/д переезде в Смоленской области загорелись шесть вагонов с горючим

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Пожарные тушат 6 вагонов с горючим после столкновения грузового поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль.
"Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда", - говорится в сообщении.
Видео с места происшествия в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
Вчера, 09:39
 
