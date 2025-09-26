https://ria.ru/20250926/poezd-2044504598.html
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области
Пожарные тушат 6 вагонов с горючим после столкновения грузового поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:58:00+03:00
2025-09-26T09:58:00+03:00
2025-09-26T09:58:00+03:00
происшествия
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501792_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_bc087e55953a56729fa04544f5017ce5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Пожарные тушат 6 вагонов с горючим после столкновения грузового поезда с грузовиком на переезде в Смоленской области, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. "Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250926/vagony-2044501288.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044501792_134:0:1077:707_1920x0_80_0_0_bcbfdff25a06f374d4cc5256d61bc937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС ликвидирует последствия ДТП с товарным поездом в Смоленской области
На ж/д переезде в Смоленской области загорелись шесть вагонов с горючим