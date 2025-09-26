Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноярска получил пять лет за попытку поджога
12:24 26.09.2025
Житель Красноярска получил пять лет за попытку поджога
происшествия
ачинск
красноярский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы красноярца Давида Федоренко за попытку поджога здания почты в Ачинске, приговор в силу еще не вступил, сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда в Красноярском крае. По данным следствия, Федоренко вступил в переписку в Telegram с неустановленным лицом, которое предложило за деньги поджечь "коктейлями Молотова" здание государственного или социального учреждения в Ачинске. Федоренко согласился, купил необходимые компоненты для изготовления жидкости и решил поджечь отделение почты. Однако довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России. "Второй Восточный окружной военный суд… назначил Федоренко наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что мужчину приговорили по статье о подготовке к террористическому акту, приговор в силу еще не вступил.
ачинск
красноярский край
россия
происшествия, ачинск, красноярский край, россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Россия, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы красноярца Давида Федоренко за попытку поджога здания почты в Ачинске, приговор в силу еще не вступил, сообщает пресс-служба второго Восточного окружного военного суда в Красноярском крае.
По данным следствия, Федоренко вступил в переписку в Telegram с неустановленным лицом, которое предложило за деньги поджечь "коктейлями Молотова" здание государственного или социального учреждения в Ачинске. Федоренко согласился, купил необходимые компоненты для изготовления жидкости и решил поджечь отделение почты. Однако довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России.
"Второй Восточный окружной военный суд… назначил Федоренко наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчину приговорили по статье о подготовке к террористическому акту, приговор в силу еще не вступил.
