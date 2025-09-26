https://ria.ru/20250926/podrostok-2044707766.html
В Курской области подросток получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ
В Курской области подросток получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ
В Курской области подросток получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ
Пятнадцатилетний подросток получил множественные осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на движущийся мотоцикл, медики оказали ему помощь,... РИА Новости, 26.09.2025
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
россия
КУРСК, 26 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток получил множественные осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на движущийся мотоцикл, медики оказали ему помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня вечером в деревне Золотарёвка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток. У него слепые осколочные ранения головы, груди, живота, левой руки, обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что медицинские работники оказали ребенку первую помощь. "Каретой скорой он будет доставлен в Курскую областную больницу. Желаю самой скорейшей поправки!" – добавил Хинштейн.
курская область
рыльский район
россия
В Курской области подросток получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ
В Курской области подросток ранен при атаке дрона ВСУ на движущийся мотоцикл