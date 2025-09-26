https://ria.ru/20250926/platina-2044647354.html
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию - РИА Новости, 26.09.2025
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию
Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:23:00+03:00
2025-09-26T17:23:00+03:00
2025-09-26T17:23:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 3,84% - до 1 588,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 1590 долларов - впервые со 2 апреля 2013 года. Цены на платину растут на фоне увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году производство снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.
https://ria.ru/20250918/platina-2042544017.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_811effb5b35d7c89e6f54d69dfd8ac9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию
Стоимость платины превысила $1590 за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 3,84% - до 1 588,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 1590 долларов - впервые со 2 апреля 2013 года.
Цены на платину растут на фоне увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году производство снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.