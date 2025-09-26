Рейтинг@Mail.ru
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию - РИА Новости, 26.09.2025
17:23 26.09.2025
Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию
экономика
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 3,84% - до 1 588,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 1590 долларов - впервые со 2 апреля 2013 года. Цены на платину растут на фоне увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году производство снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.
2025
экономика
Экономика
Слитки платины
Слитки платины. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 3,84% - до 1 588,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 1590 долларов - впервые со 2 апреля 2013 года.
Цены на платину растут на фоне увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году производство снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
