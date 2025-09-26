https://ria.ru/20250926/platina-2044647354.html

Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию

Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию - РИА Новости, 26.09.2025

Стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за унцию

Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:23:00+03:00

2025-09-26T17:23:00+03:00

2025-09-26T17:23:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905251640_0:17:3528:2001_1920x0_80_0_0_8abb7eeb471b2491ffc7ccd0f62d201e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стоимость платины в пятницу подскакивает почти на 4%, показатель превысил отметку в 1590 долларов за тройскую унцию впервые с апреля 2013 года, следует из данных торгов. По состоянию на 17.11 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 3,84% - до 1 588,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 1590 долларов - впервые со 2 апреля 2013 года. Цены на платину растут на фоне увеличения спроса со стороны ювелиров и инвесторов, которые переключаются на нее из-за резкого скачка стоимости золота. Однако на рынке третий год подряд сохраняется дефицит платины: в этом году производство снизится до минимума за пять лет - всего 7 миллионов унций.

https://ria.ru/20250918/platina-2042544017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика