https://ria.ru/20250926/peskov-2044652546.html

Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России

Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России - РИА Новости, 26.09.2025

Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений в НАТО о возможности сбивать российские самолеты заявил о еще одном существенном витке эскалации... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:40:00+03:00

2025-09-26T17:40:00+03:00

2025-09-26T17:40:00+03:00

в мире

россия

эстония

республика карелия

дмитрий песков

марк рютте

павел зарубин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений в НАТО о возможности сбивать российские самолеты заявил о еще одном существенном витке эскалации напряженности вблизи российских границ. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. "На фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями - это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

https://ria.ru/20250925/nato-2044447544.html

россия

эстония

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, республика карелия, дмитрий песков, марк рютте, павел зарубин, нато, миг-31, санкции в отношении россии