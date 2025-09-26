Рейтинг@Mail.ru
Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/peskov-2044652546.html
Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России
Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России - РИА Новости, 26.09.2025
Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений в НАТО о возможности сбивать российские самолеты заявил о еще одном существенном витке эскалации... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:40:00+03:00
2025-09-26T17:40:00+03:00
в мире
россия
эстония
республика карелия
дмитрий песков
марк рютте
павел зарубин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений в НАТО о возможности сбивать российские самолеты заявил о еще одном существенном витке эскалации напряженности вблизи российских границ. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. "На фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями - это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
https://ria.ru/20250925/nato-2044447544.html
россия
эстония
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония, республика карелия, дмитрий песков, марк рютте, павел зарубин, нато, миг-31, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Эстония, Республика Карелия, Дмитрий Песков, Марк Рютте, Павел Зарубин, НАТО, МиГ-31, Санкции в отношении России
Песков указал на виток эскалации напряженности вблизи границ России

Песков: заявления НАТО о необходимости сбивать самолеты РФ ведут к эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений в НАТО о возможности сбивать российские самолеты заявил о еще одном существенном витке эскалации напряженности вблизи российских границ.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства.
"На фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями - это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Рютте рассказал, какие российские самолеты может сбивать НАТО
25 сентября, 23:15
 
В миреРоссияЭстонияРеспублика КарелияДмитрий ПесковМарк РюттеПавел ЗарубинНАТОМиГ-31Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала