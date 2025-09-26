https://ria.ru/20250926/peskov-2044646615.html
В Кремле опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии
В Кремле опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии - РИА Новости, 26.09.2025
В Кремле опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии
Никаких доказательств того, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии, представлено не было, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:21:00+03:00
2025-09-26T17:21:00+03:00
2025-09-26T17:27:00+03:00
эстония
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никаких доказательств того, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии, представлено не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышали пикировку, когда обвиняли наши самолеты в том, что дескать они вторглись в воздушное пространство Эстонии. При этом не просто убедительных, а каких-либо доказательств этому представлено не было", - сказал Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/frantsija-2044588257.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Эстония, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии
Песков: доказательств нарушения Россией воздушного пространства Эстонии нет