В Кремле опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии

Никаких доказательств того, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии, представлено не было, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никаких доказательств того, что российские самолеты якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии, представлено не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы слышали пикировку, когда обвиняли наши самолеты в том, что дескать они вторглись в воздушное пространство Эстонии. При этом не просто убедительных, а каких-либо доказательств этому представлено не было", - сказал Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

