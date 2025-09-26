Рейтинг@Mail.ru
"Турецкий поток" работает на полную мощность, заявил Песков
13:50 26.09.2025 (обновлено: 15:03 26.09.2025)
"Турецкий поток" работает на полную мощность, заявил Песков
"Турецкий поток" работает на полную мощность, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2025
"Турецкий поток" работает на полную мощность, заявил Песков
"Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
дмитрий песков
турецкий поток
голубой поток
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
в мире, дмитрий песков, турецкий поток, голубой поток
В мире, Дмитрий Песков, Турецкий поток, Голубой поток
"Турецкий поток" работает на полную мощность, заявил Песков

Песков: "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток"

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Турецкий поток" работает на полную мощность, как и "Голубой поток", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
