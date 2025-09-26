https://ria.ru/20250926/peskov-2044563331.html

Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"

Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025

Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"

Россия надеется, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" будет завершено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия надеется, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" будет завершено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено", - сказал Песков журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков". В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.

