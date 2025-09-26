Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 26.09.2025 (обновлено: 13:59 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/peskov-2044563331.html
Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"
Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"
Россия надеется, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" будет завершено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:58:00+03:00
2025-09-26T13:59:00+03:00
дмитрий песков
сеймур херш
генеральная прокуратура рф
министерство обороны сша
оон
северный поток
северный поток — 2
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия надеется, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" будет завершено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено", - сказал Песков журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков". В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
https://ria.ru/20250926/potoki-2044487035.html
https://ria.ru/20250926/potok-2044273166.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, сеймур херш, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2, россия, германия, в мире
Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Россия, Германия, В мире
Песков: Россия надеется на завершение расследования по "Северным потокам"

Песков: РФ надеется на завершение расследования подрыва "Северных потоков"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия надеется, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" будет завершено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что это следствие все-таки будет завершено", - сказал Песков журналистам.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Самые запоминающиеся заявления о диверсии на "Северных потоках"
Вчера, 08:19
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Британские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев
Вчера, 08:00
 
Дмитрий ПесковСеймур ХершГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2РоссияГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала