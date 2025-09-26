https://ria.ru/20250926/peskov-2044562080.html
Песков высказался о развитии российской экономики
Песков высказался о развитии российской экономики - РИА Новости, 26.09.2025
Песков высказался о развитии российской экономики
Экономика РФ сохраняет высокие темпы развития, хотя не обходится и без проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экономика РФ сохраняет высокие темпы развития, хотя не обходится и без проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Экономика, собственно, сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно же, не обходится без проблем. Собственно, сейчас, в нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что повышение НДС негативно отразится на деловом климате в России.
россия
