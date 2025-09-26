https://ria.ru/20250926/peskov-2044560362.html

Песков высказался о торговле между Россией и Турцией

Песков высказался о торговле между Россией и Турцией - РИА Новости, 26.09.2025

Песков высказался о торговле между Россией и Турцией

Если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

