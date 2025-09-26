https://ria.ru/20250926/peskov-2044560362.html
Песков высказался о торговле между Россией и Турцией
Песков высказался о торговле между Россией и Турцией - РИА Новости, 26.09.2025
Песков высказался о торговле между Россией и Турцией
Если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:54:00+03:00
2025-09-26T13:54:00+03:00
2025-09-26T13:54:00+03:00
дмитрий песков
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Если торговля какими-то товарами с Россией представляется Турции выгодной, Анкара будет продолжать это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "Если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250926/peskov-2044559065.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, турция, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Турция, В мире
Песков высказался о торговле между Россией и Турцией
Песков: Турция будет продолжать торговлю с РФ, если Анкаре это будет выгодно