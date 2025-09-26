Путин встретится с избранными главами субъектов в пятницу

https://ria.ru/20250926/peskov-2044558041.html

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с избранными главами субъектов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент в пятницу работает в Кремле, отметил Песков. "Он встретится с избранными главами субъектов. Традиционно по завершению единого дня голосования президент проводит такие встречи. Так же будет сегодня. Это состоится в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

