Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу
Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу - РИА Новости, 26.09.2025
Путин проведет международный телефонный разговор в пятницу
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:47:00+03:00
2025-09-26T13:47:00+03:00
2025-09-26T13:47:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент в пятницу работает в Кремле, отметил Песков. "Международный телефонный разговор (состоится). Также дадим в начале второй половины дня мы вам сообщения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи Путина будут носить непубличный характер.
