Песков прокомментировал слова НАТО о российских самолетах
Песков прокомментировал слова НАТО о российских самолетах - РИА Новости, 26.09.2025
Песков прокомментировал слова НАТО о российских самолетах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безрассудными и безответственными заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безрассудными и безответственными заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты."Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные и безответственные", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению.
Песков прокомментировал слова НАТО о российских самолетах
Песков назвал безрассудными слова в НАТО о возможности сбивать самолеты РФ