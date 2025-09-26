Рейтинг@Mail.ru
10:21 26.09.2025
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
китай
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание Military Times со ссылкой на официальные источники. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие. "Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальном безопасности в новой стратегии национальной обороны", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц. По словам одного из собеседников газеты, в новой стратегии излагаются планы по "увеличению эффективности действия оружия, сдерживанию агрессии, противостоянию соперникам и защите американских границ". Как рассказал изданию другой источник, документ не ознаменует собой полный сдвиг в сторону от противостояния с Китаем - Пентагон может использовать этот "гиперфокус" на Западном полушарии, чтобы противодействовать активности КНР в Латинской Америке.
китай, сша, россия, министерство обороны сша, в мире
Китай, США, Россия, Министерство обороны США, В мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание Military Times со ссылкой на официальные источники.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие.
США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией, заявил Хегсет
3 сентября, 15:30
3 сентября, 15:30
"Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальном безопасности в новой стратегии национальной обороны", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц.
По словам одного из собеседников газеты, в новой стратегии излагаются планы по "увеличению эффективности действия оружия, сдерживанию агрессии, противостоянию соперникам и защите американских границ". Как рассказал изданию другой источник, документ не ознаменует собой полный сдвиг в сторону от противостояния с Китаем - Пентагон может использовать этот "гиперфокус" на Западном полушарии, чтобы противодействовать активности КНР в Латинской Америке.
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине
21 июля, 14:45
