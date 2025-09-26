https://ria.ru/20250926/pentagon--2044508559.html
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие - РИА Новости, 26.09.2025
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание Military Times со ссылкой на официальные источники. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие. "Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальном безопасности в новой стратегии национальной обороны", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц. По словам одного из собеседников газеты, в новой стратегии излагаются планы по "увеличению эффективности действия оружия, сдерживанию агрессии, противостоянию соперникам и защите американских границ". Как рассказал изданию другой источник, документ не ознаменует собой полный сдвиг в сторону от противостояния с Китаем - Пентагон может использовать этот "гиперфокус" на Западном полушарии, чтобы противодействовать активности КНР в Латинской Америке.
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
