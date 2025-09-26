https://ria.ru/20250926/pentagon--2044508559.html

СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие

СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие - РИА Новости, 26.09.2025

СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие

Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T10:21:00+03:00

2025-09-26T10:21:00+03:00

2025-09-26T10:21:00+03:00

китай

сша

россия

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие, однако противодействие КНР останется ключевым интересом США в сфере безопасности, сообщает издание Military Times со ссылкой на официальные источники. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что Пентагон в своей стратегии может сместить приоритет со "сдерживания" Китая и РФ на внутренние угрозы и Западное полушарие. "Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальном безопасности в новой стратегии национальной обороны", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц. По словам одного из собеседников газеты, в новой стратегии излагаются планы по "увеличению эффективности действия оружия, сдерживанию агрессии, противостоянию соперникам и защите американских границ". Как рассказал изданию другой источник, документ не ознаменует собой полный сдвиг в сторону от противостояния с Китаем - Пентагон может использовать этот "гиперфокус" на Западном полушарии, чтобы противодействовать активности КНР в Латинской Америке.

https://ria.ru/20250903/ssha-2039405426.html

https://ria.ru/20250721/khegset-2030414511.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, россия, министерство обороны сша, в мире