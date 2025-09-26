Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Кеосаяна
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив стремление почившего говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России.
"Приношу искренние соболезнования вам, Маргарита Симоновна (Симоньян, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, супруга Кеосаяна), родным и близким, друзьям и коллегам покойного, а также всем, кто знал и любил его... Хотел бы также отметить стремление почившего неизменно говорить правду о происходящем в стране и мире, отстаивать национальные интересы России, защищать ее суверенитет. В этом важном деле он всегда чувствовал поддержку своих единомышленников и, прежде всего, вашу, дорогая Маргарита Симоновна. Вы вместе боролись за истину, вместе боролись с тяжелым недугом, победить который, к сожалению, не удалось", - сказано в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх, выражая соболезнования, отметил, что Кеосаян был разносторонне одаренным человеком, немало потрудившимся во благо России.
"Его уважали и ценили не только за высокий профессионализм режиссера, актера, сценариста и телеведущего, но и за способность творчески реализовывать различные проекты, которые находили отклик в сердцах многих современников", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале РЕН ТВ. С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.