Рейтинг@Mail.ru
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 26.09.2025 (обновлено: 13:36 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/pamfilova-2044494979.html
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова - РИА Новости, 26.09.2025
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова
Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:15:00+03:00
2025-09-26T13:36:00+03:00
россия
политика
элла памфилова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39a57cda12b1ec38e94e78844e380490.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несмотря на, казалось бы, турбулентный период, мы все равно развиваемся, идем вперед", - сказала Памфилова.
https://ria.ru/20250926/vybory-2044495902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493722_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5c5c0936e5b25f819564aa6cd79cc716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, элла памфилова, владимир путин
Россия, Политика, Элла Памфилова, Владимир Путин
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова

Памфилова: избирательная система в России развивается и идет вперед

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи. 26 сентября 2025
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи. 26 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова во время встречи. 26 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Несмотря на, казалось бы, турбулентный период, мы все равно развиваемся, идем вперед", - сказала Памфилова.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Вчера, 09:20
 
РоссияПолитикаЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала