Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова - РИА Новости, 26.09.2025
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова
Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:15:00+03:00
2025-09-26T09:15:00+03:00
2025-09-26T13:36:00+03:00
россия
политика
элла памфилова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044493722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39a57cda12b1ec38e94e78844e380490.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несмотря на, казалось бы, турбулентный период, мы все равно развиваемся, идем вперед", - сказала Памфилова.
россия
россия, политика, элла памфилова, владимир путин
Россия, Политика, Элла Памфилова, Владимир Путин
Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова
