Избирательная система в России идет вперед, заявила Памфилова

2025-09-26T09:15:00+03:00

россия

политика

элла памфилова

владимир путин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная система России, несмотря на турбулентный период, развивается и идет вперед, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Несмотря на, казалось бы, турбулентный период, мы все равно развиваемся, идем вперед", - сказала Памфилова.

россия

2025

