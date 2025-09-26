https://ria.ru/20250926/otbor-2044644769.html

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции - РИА Новости, 26.09.2025

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявляет о старте отбора оператора для российского национального павильона в Турции, сообщает центр. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:16:00+03:00

2025-09-26T17:16:00+03:00

2025-09-26T17:16:00+03:00

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявляет о старте отбора оператора для российского национального павильона в Турции, сообщает центр."Прием заявок открывается 1 октября в 09.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 20 октября 2025 года на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.С ноября 2025 года павильон, успешно функционирующий с 2022 года, переходит на обновленный формат. Он предполагает активное финансовое участие оператора в его развитии и расширении. Ключевое изменение – значительное расширение ассортимента: теперь, помимо традиционной продукции агропромышленного комплекса, на площадке будут продвигаться и российские промышленные товары под единым зонтичным брендом "Сделано в России"."Павильон уже доказал свою эффективность: российская продукция, которая активно продвигается, пользуется стабильным спросом на турецком рынке. Благодаря его работе товары российских экспортеров теперь можно встретить на полках крупных торгово-розничных сетей страны", — подчеркнул успешность проекта вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Перед новым оператором стоит задача не только продолжить успешную работу, но и активно развивать площадки для делового общения, способствуя дальнейшему росту экспортных поставок и укрепляя позиции российских товаров на турецком рынке.Отбор проходит в рамках нового продукта РЭЦ – "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Эта инициатива является дальнейшим развитием программы господдержки по созданию и управлению демонстрационными павильонами за рубежом, реализуемой РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно Постановлению Правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), которая ранее была ориентирована преимущественно на АПК.Подробные условия участия и требования к оператору доступны на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны за рубежом".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире