https://ria.ru/20250926/otbor-2044644769.html
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции - РИА Новости, 26.09.2025
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявляет о старте отбора оператора для российского национального павильона в Турции, сообщает центр. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:16:00+03:00
2025-09-26T17:16:00+03:00
2025-09-26T17:16:00+03:00
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявляет о старте отбора оператора для российского национального павильона в Турции, сообщает центр."Прием заявок открывается 1 октября в 09.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 20 октября 2025 года на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.С ноября 2025 года павильон, успешно функционирующий с 2022 года, переходит на обновленный формат. Он предполагает активное финансовое участие оператора в его развитии и расширении. Ключевое изменение – значительное расширение ассортимента: теперь, помимо традиционной продукции агропромышленного комплекса, на площадке будут продвигаться и российские промышленные товары под единым зонтичным брендом "Сделано в России"."Павильон уже доказал свою эффективность: российская продукция, которая активно продвигается, пользуется стабильным спросом на турецком рынке. Благодаря его работе товары российских экспортеров теперь можно встретить на полках крупных торгово-розничных сетей страны", — подчеркнул успешность проекта вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Перед новым оператором стоит задача не только продолжить успешную работу, но и активно развивать площадки для делового общения, способствуя дальнейшему росту экспортных поставок и укрепляя позиции российских товаров на турецком рынке.Отбор проходит в рамках нового продукта РЭЦ – "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Эта инициатива является дальнейшим развитием программы господдержки по созданию и управлению демонстрационными павильонами за рубежом, реализуемой РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно Постановлению Правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), которая ранее была ориентирована преимущественно на АПК.Подробные условия участия и требования к оператору доступны на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны за рубежом".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире
РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции
РЭЦ начал отбор оператора российского национального павильона в Турции
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) объявляет о старте отбора оператора для российского национального павильона в Турции, сообщает центр.
"Прием заявок открывается 1 октября в 09.00 (мск) и продлится до 18.00 (мск) 20 октября 2025 года на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.
С ноября 2025 года павильон, успешно функционирующий с 2022 года, переходит на обновленный формат. Он предполагает активное финансовое участие оператора в его развитии и расширении. Ключевое изменение – значительное расширение ассортимента: теперь, помимо традиционной продукции агропромышленного комплекса, на площадке будут продвигаться и российские промышленные товары под единым зонтичным брендом "Сделано в России".
"Павильон уже доказал свою эффективность: российская продукция, которая активно продвигается, пользуется стабильным спросом на турецком рынке. Благодаря его работе товары российских экспортеров теперь можно встретить на полках крупных торгово-розничных сетей страны", — подчеркнул успешность проекта вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Перед новым оператором стоит задача не только продолжить успешную работу, но и активно развивать площадки для делового общения, способствуя дальнейшему росту экспортных поставок и укрепляя позиции российских товаров на турецком рынке.
Отбор проходит в рамках нового продукта РЭЦ – "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Эта инициатива является дальнейшим развитием программы господдержки по созданию и управлению демонстрационными павильонами за рубежом, реализуемой РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно Постановлению Правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), которая ранее была ориентирована преимущественно на АПК.
Подробные условия участия и требования к оператору доступны на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны за рубежом".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".