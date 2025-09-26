https://ria.ru/20250926/orlenok-2044610167.html
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.09.2025
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:00:00+03:00
2025-09-26T16:00:00+03:00
2025-09-26T16:20:00+03:00
общество
александр невский
орленок (детский центр)
россия
владимир путин
александр джеус
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911012766_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_b79bbaaa13e65117d9db20bdb2328e79.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
https://sn.ria.ru/20250725/orlenok-2030841707.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911012766_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_790a381a98200f4ac3cd1aeb4bcb321e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр невский, орленок (детский центр), россия, владимир путин, александр джеус, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Александр Невский, Орленок (детский центр), Россия, Владимир Путин, Александр Джеус, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Путин наградил директора "Орленка" Александра Джеуса орденом Александра Невского