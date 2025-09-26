Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 26.09.2025 (обновлено: 16:20 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/orlenok-2044610167.html
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.09.2025
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:00:00+03:00
2025-09-26T16:20:00+03:00
общество
александр невский
орленок (детский центр)
россия
владимир путин
александр джеус
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911012766_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_b79bbaaa13e65117d9db20bdb2328e79.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
https://sn.ria.ru/20250725/orlenok-2030841707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911012766_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_790a381a98200f4ac3cd1aeb4bcb321e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр невский, орленок (детский центр), россия, владимир путин, александр джеус, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Общество, Александр Невский, Орленок (детский центр), Россия, Владимир Путин, Александр Джеус, Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского

Путин наградил директора "Орленка" Александра Джеуса орденом Александра Невского

© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
Директор Всероссийского детского центра Орленок Александр Джеус - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Джеуса Александра Васильевича - директора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орлёнок", Краснодарский край", - говорится в документе.
Гульшат Мубаракова в гостевом центре ВДЦ Орленок - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Звездный" путь. Вожатая "Орленка" о том, почему лагерь — это навсегда
25 июля, 09:00
 
ОбществоАлександр НевскийОрленок (детский центр)РоссияВладимир ПутинАлександр ДжеусСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала