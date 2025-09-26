Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России
20:24 26.09.2025
Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у России
в мире
россия
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер разместил запись беседы Трампа с журналистами в Белом доме, где тот признает, что Венгрия и Словакия не имеют возможности покупать энергоносители из других источников, помимо России, из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок и призывает "не винить" их за это. "Венгрия не имеет выхода к морю. Как справедливо заметил президент Трамп: нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов, и мы ценим, что он признает эту реальность. Если лишить нас нефти и газа из России, наша экономика обрушится на 4%, семьи будут страдать, а счета за электроэнергию взлетят до небес", - написал Орбан в соцсети Х. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя, и на первом месте для венгерских властей останутся "энергетическая безопасность и семьи". Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
в мире, россия, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Генеральная Ассамблея ООН
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать энергоносители только у России, поскольку не имеют выхода к морю и альтернативных трубопроводов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский премьер разместил запись беседы Трампа с журналистами в Белом доме, где тот признает, что Венгрия и Словакия не имеют возможности покупать энергоносители из других источников, помимо России, из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок и призывает "не винить" их за это.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп сделал новое заявление о российской нефти
Вчера, 09:36
"Венгрия не имеет выхода к морю. Как справедливо заметил президент Трамп: нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов, и мы ценим, что он признает эту реальность. Если лишить нас нефти и газа из России, наша экономика обрушится на 4%, семьи будут страдать, а счета за электроэнергию взлетят до небес", - написал Орбан в соцсети Х.
Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя, и на первом месте для венгерских властей останутся "энергетическая безопасность и семьи".
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от нефти из России
Вчера, 10:39
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Сийярто ответил на слова Трампа о российской нефти
23 сентября, 23:40
 
