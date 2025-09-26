Рейтинг@Mail.ru
Правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией
10:50 26.09.2025 (обновлено: 11:40 26.09.2025)
Правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией
Правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией - РИА Новости, 26.09.2025
Правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией
Правительство Венгрии на заседании объявило движение "Антифа" террористической организацией, планирует составить национальный список таких организаций и принять РИА Новости, 26.09.2025
виктор орбан
венгрия
в мире
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии на заседании объявило движение "Антифа" террористической организацией, планирует составить национальный список таких организаций и принять против них строгие меры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Необходимо сказать, что "Антифа" и связанные с ней организации являются террористическими. И если они не совершили преступления сейчас, то меры против них должны быть приняты до того, как они его совершат. Правительство приняло решение на заседании в среду. Оно объявило "Антифа" террористической организацией. Мы составим национальный список террористических организаций, которые Венгрия считает таковыми, и будем действовать против них самым строгим образом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас, где призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим по примеру США.Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
венгрия
виктор орбан, венгрия, в мире
Виктор Орбан, Венгрия, В мире
Правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией

Орбан: правительство Венгрии объявило "Антифа" террористической организацией

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Венгрии на заседании объявило движение "Антифа" террористической организацией, планирует составить национальный список таких организаций и принять против них строгие меры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Необходимо сказать, что "Антифа" и связанные с ней организации являются террористическими. И если они не совершили преступления сейчас, то меры против них должны быть приняты до того, как они его совершат. Правительство приняло решение на заседании в среду. Оно объявило "Антифа" террористической организацией. Мы составим национальный список террористических организаций, которые Венгрия считает таковыми, и будем действовать против них самым строгим образом", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас, где призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим по примеру США.
Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
Виктор Орбан
Венгрия
В мире
 
 
