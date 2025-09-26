Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/oon-2044698371.html
Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения
Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения - РИА Новости, 26.09.2025
Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что разрушение международного порядка продолжается и сама Организация Объединенных Наций оказывается... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:57:00+03:00
2025-09-26T19:57:00+03:00
в мире
венесуэла
белоруссия
палестина
максим рыженков
оон
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что разрушение международного порядка продолжается и сама Организация Объединенных Наций оказывается под угрозой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики. "Этот юбилей даёт нам основание подвести итоги работы ООН за восемь десятилетий. Стал ли мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? Мы все понимаем: нет! Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация. Но обвинять в этом ООН нельзя. Только государства-члены могут и должны сделать ООН сильнее и эффективнее", - заявил Рыженков на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, есть множество примеров, когда государства-члены ООН не достигали ожидаемых результатов из-за недостаточной последовательности решений в прошлом. В пример Рыженков привел решение о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. "К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. … Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать", - заявил глава МИД. По его словам, в этой связи Белоруссия поддержала решение о возобновлении Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов. "Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства-члена ООН. И 80-летие Организации — самое подходящее для этого время", - подчеркнул Рыженков. Он обратил внимание и на угрозы в адрес Венесуэлы. "Другой "звоночек" из прошлого, вызванный несоблюдением принципов, закреплённых в Уставе ООН, касается нашего друга Венесуэлы. Страна сталкивается с реальной угрозой применения силы. Сегодня мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твёрдую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН", - сказал глава МИД. Он также назвал применение "односторонних принудительных мер" против более чем 40 стран "примером провала" из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к глобальному большинству. "Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации", - сказал Рыженков. По его словам, радует, что Группа друзей Устава ООН систематически усиливает давление на практику незаконного применения некоторыми странами односторонних принудительных мер против суверенных государств.
https://ria.ru/20250926/zelyakhody-2044458250.html
https://ria.ru/20250925/tramp-2044166435.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044151253.html
венесуэла
белоруссия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, белоруссия, палестина, максим рыженков, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Палестина, Максим Рыженков, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения

Глава МИД Белоруссии Рыженков: ООН оказалась под угрозой разрушения

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что разрушение международного порядка продолжается и сама Организация Объединенных Наций оказывается под угрозой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.
"Этот юбилей даёт нам основание подвести итоги работы ООН за восемь десятилетий. Стал ли мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? Мы все понимаем: нет! Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация. Но обвинять в этом ООН нельзя. Только государства-члены могут и должны сделать ООН сильнее и эффективнее", - заявил Рыженков на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
Вчера, 00:55
По его словам, есть множество примеров, когда государства-члены ООН не достигали ожидаемых результатов из-за недостаточной последовательности решений в прошлом. В пример Рыженков привел решение о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании.
"К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. … Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать", - заявил глава МИД.
По его словам, в этой связи Белоруссия поддержала решение о возобновлении Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов.
"Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства-члена ООН. И 80-летие Организации — самое подходящее для этого время", - подчеркнул Рыженков.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поднимаются по эскалатору во время прибытия на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп потребовал от генсека ООН расследовать "саботаж" на Генассамблее
25 сентября, 00:55
Он обратил внимание и на угрозы в адрес Венесуэлы. "Другой "звоночек" из прошлого, вызванный несоблюдением принципов, закреплённых в Уставе ООН, касается нашего друга Венесуэлы. Страна сталкивается с реальной угрозой применения силы. Сегодня мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твёрдую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН", - сказал глава МИД.
Он также назвал применение "односторонних принудительных мер" против более чем 40 стран "примером провала" из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к глобальному большинству. "Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации", - сказал Рыженков. По его словам, радует, что Группа друзей Устава ООН систематически усиливает давление на практику незаконного применения некоторыми странами односторонних принудительных мер против суверенных государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
25 сентября, 01:40
 
В миреВенесуэлаБелоруссияПалестинаМаксим РыженковООНВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала