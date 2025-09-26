https://ria.ru/20250926/oon-2044698371.html

Глава МИД Белоруссии считает, что ООН оказалась под угрозой разрушения

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что разрушение международного порядка продолжается и сама Организация Объединенных Наций оказывается под угрозой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики. "Этот юбилей даёт нам основание подвести итоги работы ООН за восемь десятилетий. Стал ли мир безопаснее и предсказуемее, как это предполагалось? Мы все понимаем: нет! Глубокое недоверие, отсутствие диалога, страх и угроза применения силы продолжают разрушать международный порядок. Под угрозой оказывается сама Организация. Но обвинять в этом ООН нельзя. Только государства-члены могут и должны сделать ООН сильнее и эффективнее", - заявил Рыженков на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, есть множество примеров, когда государства-члены ООН не достигали ожидаемых результатов из-за недостаточной последовательности решений в прошлом. В пример Рыженков привел решение о создании арабского и еврейского государств на территории Палестины и их мирном сосуществовании. "К сожалению, в то время эти ценные решения не были успешно реализованы. … Мы подошли к трагической ситуации, когда палестинцы вынуждены покидать свои дома на родной земле. Эта трагедия может иметь необратимые последствия. Мы не должны молчать", - заявил глава МИД. По его словам, в этой связи Белоруссия поддержала решение о возобновлении Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах для двух народов. "Мы едины в своей солидарности с палестинским народом и считаем необходимым, чтобы мировое сообщество поддержало нашу общую принципиальную позицию, направленную на предоставление Палестине статуса полноценного государства-члена ООН. И 80-летие Организации — самое подходящее для этого время", - подчеркнул Рыженков. Он обратил внимание и на угрозы в адрес Венесуэлы. "Другой "звоночек" из прошлого, вызванный несоблюдением принципов, закреплённых в Уставе ООН, касается нашего друга Венесуэлы. Страна сталкивается с реальной угрозой применения силы. Сегодня мы должны объявить всему миру, что вновь выражаем нашу твёрдую солидарность с Венесуэлой и подтверждаем готовность стремиться к искоренению использования методов, противоречащих международному праву и Уставу ООН", - сказал глава МИД. Он также назвал применение "односторонних принудительных мер" против более чем 40 стран "примером провала" из-за отсутствия коллективной солидарности и способности действовать единым фронтом против произвольного подхода Запада к глобальному большинству. "Это результат однополярного мира, когда Запад, посчитав, что выиграл холодную войну, стал игнорировать Устав ООН и правила Всемирной торговой организации", - сказал Рыженков. По его словам, радует, что Группа друзей Устава ООН систематически усиливает давление на практику незаконного применения некоторыми странами односторонних принудительных мер против суверенных государств.

