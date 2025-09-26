https://ria.ru/20250926/oon-2044696802.html

В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава аппарата генсека ООН Эрл Кортни Рэттрей в пятницу призвал Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов на фоне предложения президента РФ Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему. В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет реакцию Соединенных Штатов по предложению российского лидера. "Призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию к переговорам о дальнейшем сокращении арсеналов. Эти шаги сами по себе не построят мир без ядерного оружия, но без него мы отдадим наше будущее в руки страха и молчания", - сказал Рэттрей на конференции о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

