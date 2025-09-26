Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2025
19:47 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/oon-2044696802.html
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2025
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов
Глава аппарата генсека ООН Эрл Кортни Рэттрей в пятницу призвал Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов на фоне предложения президента РФ... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава аппарата генсека ООН Эрл Кортни Рэттрей в пятницу призвал Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов на фоне предложения президента РФ Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему. В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет реакцию Соединенных Штатов по предложению российского лидера. "Призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию к переговорам о дальнейшем сокращении арсеналов. Эти шаги сами по себе не построят мир без ядерного оружия, но без него мы отдадим наше будущее в руки страха и молчания", - сказал Рэттрей на конференции о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ООН
В ООН призвали Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов

Глава аппарата генсека ООН Рэттрей призвал Россию и США к переговорам по ДСНВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава аппарата генсека ООН Эрл Кортни Рэттрей в пятницу призвал Россию и США к переговорам о сокращении ядерных арсеналов на фоне предложения президента РФ Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему. В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет реакцию Соединенных Штатов по предложению российского лидера.
"Призываем Соединенные Штаты и Российскую Федерацию к переговорам о дальнейшем сокращении арсеналов. Эти шаги сами по себе не построят мир без ядерного оружия, но без него мы отдадим наше будущее в руки страха и молчания", - сказал Рэттрей на конференции о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Снимок Луны - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4
Вчера, 07:54
 
